الحد الأدنى للأجور الدفعه الثانيه في المغرب 2025

الحد الأدنى للأجور الدفعه الثانيه في المغرب التي قامت وزارة المالية المغربية بالإعلان عنها والتي تشمل القطاعين العام والخاص، كجزء من جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ومن المتوقع أن تصرف الدفعة الثانية من هذه الزيادة في عام 2025، يهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة تحديات الحياة اليومية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن الحد الأدنى للأجور الدفعه الثانيه في المغرب.

الحد الأدنى للأجور الدفعه الثانيه في المغرب

يمكنك الآن معرفة الحد الأدنى للأجور الدفعه الثانيه في المغرب الذي يهدف إلى رفع أعباء الحياه المالية خاصة في ظل ارتفاع الأسعار المستمر، عن العاملين في القطاعين العام والخاص، ولذلك لقد جئنا لكم تفاصيل الدفعة الثانية من زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب لعام 2025 ، التي تشمل القطاعين العام والخاص والعسكري، وهي كالتالي.

القطاع العسكري

شهد القطاع العسكري زيادة كبيرة تشمل:زيادة بأثر رجعي بقيمة 2000 درهم للفترة من يوليو إلى أكتوبر 2024.

زيادة إضافية بقيمة 1000 درهم لشهري نوفمبر وديسمبر 2024.

دفعة جديدة لعام 2025 بقيمة 3000 درهم تُصرف بواقع 500 درهم شهريًا ابتداءً من يناير 2025.

القطاع الخاص

تمت الموافقة على زيادة بنسبة 10% في الأجور، تُصرف على مرحلتين:المرحلة الأولى: زيادة بنسبة 5% تُصرف في يناير 2025.

المرحلة الثانية: زيادة بنسبة 5% تُصرف في يناير 2026.

تشمل هذه الزيادة العاملين في القطاعات غير الفلاحية مثل الصناعة والخدمات.

القطاع العام