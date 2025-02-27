عبر منصة أور .. خطوات تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025 عموم المحافظات

تحديث البطاقة التموينية في العراق تعتبر السلع التموينية من أهم برامج الدعم التي تقدمها الدولة العراقية للمواطنين فهي تلعب دورا حيويا في توفير احتياجات الأسر من السلع الأساسية الضرورية بأسعار مدعومة أو بدون تكلفة في بعض الأحيان مما يسهم في تخفيف العبء المادي على العائلات وتحسين مستوى المعيشة، حيث أعلنت وزارة التجارة العراقية عن مبادرة جديدة تهدف إلى تحديث بطاقات التموين لتواكب احتياجات المواطنين، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن هذا الموضوع.

تحديث البطاقة التموينية في العراق

يمكنك الآن معرفة طريقة تحديث البطاقة التموينية في العراق بكل سهولة ويسر كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية.

في البداية عليك تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة اور .

ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

بعد ذلك قم بتسجيل رقم الهاتف ورمز الدولة.

ثم الضغط على خانة الخدمات التموينية.

ثم يتم تحديد الخدمة المطلوبة سواء ضم الزوجة أو إضافة مواليد.

بعد ذلك قم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة في استمارة التجديد.

ثم قم بإرفاق جميع الأوراق اللازمة.

بعد كل هذا اضغط على خانة إرسال الطلب.

الشروط المطلوبة لتحديث البطاقة التموينية في العراق

إن كنت تريد تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025 يوجد مجموعة شروط عليك معرفة جيدا قبل التحديث، وتكون هذه الشروط كالتالي.