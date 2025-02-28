EL-KAAS TV .. خطوات تنزيل تردد قناة الكأس القطرية الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2025

تعتبر قناة الكأس القطرية من أبرز القنوات الرياضية حول العالم حيث أنها تقوم بتقديم المباريات الرياضية سواء المحلية أو الدولية بجودة عالية دون توقف كما أنها استطاعت أن تكتسب شهرة عالية لأنها تقوم بتغطية البطولات الحصرية مثل كأس العالم مما يتناسب مع طلائع الجمهور الرياضي.

تردد قناة الكأس القطرية

يمكن ضبط تردد قناة الكأس القطرية على القمر الصناعي نايل سات عن طريق إدخال التردد التالي

تردد القناة 11919.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ⅗.

جودة القناة hd.

القمر الصناعي هو نايل سات.

تردد قناة الكأس القطرية على عرب سات

يمكن ضبط قناة الكأس القطرية عبر القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال إدخال التردد التالي

تردد القناة 10770.

معامل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ⅗.

جودة القناة hd.

معدل الترميز 27500.

كيفية تنزيل قناة الكأس القطرية على التلفاز

لضبط قناة الكأس القطرية على التلفاز لمحبين كرة القدم والبطولات الحصرية والمباريات المحلية والعالمية فيجب اتباع الخطوات الآتية