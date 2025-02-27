طريقة تثبيت تردد قناة اون تايم سبورت على الريسيفر 2025 “هتكون في الملعب”

ازدادت عمليات البحث من محبي مباريات كرة القدم عن تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية على جميع الأقمار الصناعية لأنها تقدم تغطية شاملة لجميع المباريات المحلية والدولية بمتسوى عالي من الجودة من الصوت والصورة، بالإضافة إلى أنها تنقل أبرز الفعاليات الرياضية ومنها الدوري المصري وكأس مصر، وتقدم البرامج التحليلية والتقارير الإخبارية التي تلبي اهتمامات محبي الرياضة وكرة القدم.

تردد قناة اون تايم سبورت

لمشاهدة أحدث المباريات الرياضية يمكنك ضبط تردد القناة على جميع الأقمار الصناعية:

قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11861.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11747.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات استقبال قناة أون تايم سبورت على التلفاز

لكي تستطيع ضبط القناة على الجهاز يمكنك إدخال بيانات القناة التالية وذلك باتباع الخطوات التالية: