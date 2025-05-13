استمتع بكل جديد.. تردد قناة كراميش الجديد 2025 عبر النايل سات وعرب سات للاستمتاع بأجمل الأغاني 

دائما ما يكثر البحث عن تردد قناة كراميش الجديد 2025، إذ أن يبحث عنها عدد كبير من المواطنين على مستوى الوطن العربي، حيث تعد قناة كراميش من أبرز القنوات الفضائية المخصص محتواها للأطفال، حيث تقدم القناة مجموعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تعتبر هادفة في تنمية قدرات الأطفال وتزيد من القيم الدينية لديهم من خلال الأغاني والبرامج والمسلسلات الكرتونية، ومن الجدير بالذكر أن قناة كراميش تأسست في عام 2009 ومنذ ذلك الحين استطاعت تحقيق شهرة واسعة في الوطن العربي.

تردد قناة كراميش الجديد 2025

تردد قناة كراميش الجديد يعتبر من أشهر الترددات التي يظل البحث عنها بشكل مستمر وهذا التردد كما هو متمثل على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

قناة كراميش على عربسات

وإذا كنت ترغب في تحميل القناة على القمر الصناعي عرب سات فهذا التردد:

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

ما هي أهداف قناة كراميش الجديد 2025؟

ترغب قناة كراميش في تحقيق مجموعة من الأهداف كما هي متمثلة على النحو التالي:

تساهم في تعزيز القيم الدينية والأخلاقية: تركز القناة على تقديم المحتوى الإسلامي باللغة العربية مثل التعاون وبر الوالدين.

تنمية مهارات الأطفال: تقدم مجموعة من البرامج التفاعلية التي تشجع الأطفال على التفكير الإبداعي وتعمل على تطوير مهاراتهم الحياتية.

تعليم الأطفال بطريقة ممتعة: من خلال استخدام الأغاني التعليمية التي تساعد في تعليم الأطفال الألوان والحروف بطريقة جذابة.

مزايا قناة كراميش

إليكم مزايا قناة كراميش كما هي متمثلة على النحو التالي: