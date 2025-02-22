اتقبلت ولا لا؟ .. خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 لشهر فبراير

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعى توفير رابط إلكتروني من أجل الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة عام 2025 ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة في تحسين مستوى المعيشة وتيسير الخدمات للمواطنين وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، وقد يتيح برنامج تكافل وكرامة الموقع نت القبول أو الرفض للمتقدم مع بيان سبب الرفض.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي عن طريق اتباع الخطوات الآتية

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

اختار بعدها من الخيارات المعروضة في القائمة الرئيسية كلمة الاستعلام عن النتيجة.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم وباقي البيانات الشخصية الأخرى المطلوبة في الأماكن المخصصة لها بشكل صحيح.

الضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر التفاصيل التي تخص اسماء الجدد في تكافل وكرامة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

يلزم توافر عدة شروط مطلوبة من أجل الحصول على معاش تكافل وكرامة، وهذه الشروط تتمثل في الآتي: