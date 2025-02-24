بشرى سارة للمواطنين في المغرب “الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور 2025”

تم الإعلان عن موعد الدفعة الثانية من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لصرف الزيادة المقررة في أجور الموظفين في القطاع العام بعد صرف الدفعة الأولى في يوليو عام 2024 وذلك في إطار تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي الذي جرى في شهر أبريل من العام الماضي.

الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور

هناك بعض التفاصيل التي تخص صرف الدفعة الثانية لزيادة أجور الموظفين في القطاع العام في المغرب، وهذه التفاصيل هي:

يتم صرف الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور في شهر ينايرؤ وتعتبر هذه الخطوة استجابة لاتفاق 29 من أبريل 2024 الذي تم توقيعه بين الحكومة والمركزيات النقابية.

يتم صرف زيادة تصل إلى 1000 درهم وتوزع على دفعتين متساويتين، ويتم صرف الدفعة الثانية في نهاية شهر يناير الجاري

أهداف زيادة الأجور في المغرب

توجد العديد من الأهداف التي تسعى وزارة المالية في المغرب إلى تحقيقها عند زيادة الأجور للموظفين في القطاع الحكومي وهذه الأهداف تتمثل في الآتي: