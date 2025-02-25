المعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح للمواطنين كم باقي على رمضان 2025

مع حلول شهر رمضان المبارك 2025 يترقب الكثير من المسلمين موعد بدء الشهر المبارك للعبادة والتقرب إلى الله، حيث تشير الحسابات الفلكية أنه أيام قليلة تفصلنا عن موعد حلول شهر رمضان الكريم ومن المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان سوف يكون يوم السبت الموافق 1 مارس 2025، وهو من أعظم الشهور الهجرية لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم.

كم باقي على رمضان

وفقًا للحسابات الفلكية من المتوقع أن يأتي هلال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة 2:47 فجر يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025 بتوقيت القاهرة، وسوف يتم تحري رؤية الهلال فجر نفس اليوم في سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة بعد غروب الشمس، بينما يستمر ظهوره في القاهرة لمدة 37 دقيقة، وفي باقي محافظات مصر يتراوح بقايا الهلال بين 34 إلى 37 دقيقة.

كيفية الاستعداد روحانيًا لشهر رمضان الكريم؟

يحاول الكثير من المؤمنين والمؤمنات الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم بالأمور الروحانية والإيمانية وهي: