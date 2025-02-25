موعد صرف مكافأة الطلاب  للفصل الدراسي الثاني 1446

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد صرف مكافأة الطلاب للعام الدراسي الجديد 1446هـ، ووفرت جدول زمني واضح يوضح للطلاب طريقة الاستعلام عن مستحقاتهم المالية بكل سهولة، بالإضافة إلى أن الوزارة وضعت بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على هذه المكافآت ويأتي هذا القرار وفقًا لإطار جهود المملكة السعودية من أجل تعزيز العملية التعليمية ودعم الشريحة الواسعة من الطلاب، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر الأكثر احتياجًا.

موعد صرف مكافأة الطلاب

كشفت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد صرف مكافأة الطلاب للعام الدراسي الجديد لشهر يناير والتي يبدأ في يوم السبت الموافق 28 يناير 2025، ومكافآت شهر يناير يتم صرفها يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025، وهذا من أجل تسهيل عملية استلام الطلاب لمستحقاتهم المالية مما يساعد في تحسين العملية التعليمية ودعم الطلاب في مسيرتهم التعليمية.

طريقة الاستعلام عن مواعيد صرف مكافأة الطلاب

يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن مواعيد صرف مكافأة الطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية: