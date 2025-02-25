موعد صرف مكافأة الطلاب  للفصل الدراسي الثاني 1446

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد صرف مكافأة الطلاب للعام الدراسي الجديد 1446هـ، ووفرت جدول زمني واضح يوضح للطلاب طريقة الاستعلام عن مستحقاتهم المالية بكل سهولة، بالإضافة إلى أن الوزارة وضعت بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على هذه المكافآت ويأتي هذا القرار وفقًا لإطار جهود المملكة السعودية من أجل تعزيز العملية التعليمية ودعم الشريحة الواسعة من الطلاب، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر الأكثر احتياجًا.
موعد صرف مكافأة الطلاب
كشفت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد صرف مكافأة الطلاب للعام الدراسي الجديد لشهر يناير والتي يبدأ في يوم السبت الموافق 28 يناير 2025، ومكافآت شهر يناير يتم صرفها يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025، وهذا من أجل تسهيل عملية استلام الطلاب لمستحقاتهم المالية مما يساعد في تحسين العملية التعليمية ودعم الطلاب في مسيرتهم التعليمية.
طريقة الاستعلام عن مواعيد صرف مكافأة الطلاب
يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن مواعيد صرف مكافأة الطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم السعودية
- تسجيل الدخول على الموقع بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.
- التوجه إلى قسم المكافآت والإعلانات.
- اختر خانة “المكافآت” من الخدمات الموجودة.
- تسجيل كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها ويجب التأكد من صحتها.
- وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” وسوف يتم ظهور كافة البيانات المتعلقة بمكافآت الطلاب ومواعيد ضرب المستحقات المالية المتاحة.