التربية العراقية.. موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي بالعراق لهذا العالم 2025

تعيش الأسر العراقية حاليًا أجواء من القلق والترقب مع اقتراب موعد إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2025 هذه المرحلة تُعد من المراحل المفصلية في حياة الطالب، حيث تمثل نهاية التعليم الابتدائي وبداية الانتقال إلى التعليم المتوسط، مما يجعل النتائج محل اهتمام كبير من قبل العائلات والمدارس.

موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية العراقية أن عملية إعلان النتائج ستتم تدريجيًا فور انتهاء التصحيح والتدقيق في كل محافظة.

ومن أبرز النقاط حول توقيت النتائج:

بعض المديريات، مثل الكرخ الأولى والرصافة الأولى، بدأت إعلان نتائجها أواخر شهر مايو 2025.

لا تزال بعض المحافظات مثل نينوى، ديالى، وذي قار في مرحلة مراجعة الدفاتر.

الوزارة تلتزم بالإعلان الرسمي فور انتهاء الإجراءات، دون تحديد تاريخ موحد لجميع المحافظات.

طرق الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا

وفرت وزارة التربية عدة قنوات إلكترونية تتيح للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى النتائج بسهولة ودون الحاجة للذهاب إلى المدارس، منها:

الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية: يتم إدخال الرقم الامتحاني واختيار المحافظة.

موقع “نتائجنا“: يقدم ملفات PDF منظمة حسب المحافظة تتضمن أسماء الطلاب ودرجاتهم.

مواقع تعليمية موثوقة مثل “ملازمنا”: تُرفع عليها النتائج فور توفرها من المديريات.

إرشادات للطلاب وأولياء الأمور

لضمان الحصول على النتيجة بشكل دقيق وآمن، يُفضل اتباع التعليمات التالية:

الاحتفاظ بالرقم الامتحاني وعدم الاعتماد على التخمين أو الأسماء المتشابهة.

الاعتماد على المواقع الرسمية فقط لتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة.

متابعة صفحات مديريات التربية على مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة آخر التحديثات.

عدم الانسياق خلف المواقع المجهولة التي قد تنشر روابط خادعة أو غير دقيقة.

رغم التوتر الذي يرافق انتظار النتائج، من المهم أن يدرك الطلبة وأسرهم أن هذه المرحلة هي بداية جديدة، وأن النجاح لا يُقاس فقط بالأرقام بل بالاجتهاد والإصرار على الاستمرار. نتمنى لجميع الطلاب التوفيق وتحقيق النتائج التي تليق بجهودهم طوال العام الدراسي.