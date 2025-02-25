عثمان يسعى إلى الانتقام🔥 عرف على موعد عرض الحلقة 182من مسلسل المؤسس عثمان وتردد القنوات الناقلة له

نستكمل معكم عرض أحدث تفاصيل وأحداث الحلقة 177 من مسلسل المحلي عثمان، العمل التركي القصة التي تناولت قصة استقرت على الدولة العثمانية، وهي تمتد لمسلسل مراقبة أرطغرل الذي استمر على مدى خمسة مواسم وحقق بحثًا مقبولاً. المسلسل المشارك على إنجازات عثمان بن أرطغرل في بناء الدولة بعد وفاة والده.

موعد الحلقة 182 من مسلسل المؤسس عثمان

تم طرح الإعلان الترويجي الثاني للحلقة 182 من مسلسل “المؤسس عثمان” – الموسم السادس، عبر عدة منصات إلكترونية، أبرزها يوتيوب. ويكشف الإعلان عن أحداث مشوقة، حيث تقع بالا خاتون، زوجة عثمان، في قبضة السيدة صوفيا، فيما يبدو أن عثمان يستعد للإيقاع بصوفيا والانتقام منها وتشير التوقعات إلى أن هذه الحلقة قد تشهد نهاية معاناة السيد عثمان.

من المقرر عرض الحلقة عبر قناة ATV التركية يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت مصر و9:00 مساءً بتوقيت السعودية كما ستعرض مترجمة إلى العربية على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر و10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

تردد القنوات الناقلة 182 من مسلسل عثمان

المسلسل يُعرض الجمعة على قناة ATV التركية، ثم يتم بثه مترجمًا على قناة الفجر الجزائرية في اليوم التالي.

تردد القنوات الناقلة للحلقة 177

قناة ATV التركية

التردد: 10769

الاستقطاب: أفقي

صفقة تصحيح الرد: 5/6

معدل الترميز: 27500

قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

صفقة تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

تابعوا الحلقة المنتظرة لتكتشفوا الأحداث المثيرة التي تحملتها مراحل القصة في هذا العمل التاريخي المميز.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 182

يعد المسلسل المحلي عثمان أحد أبرز الإنتاجات الدرامية التاريخية التركية التي بدأت في جذب قاعدة الجماهير الكبيرة على مستوى العالم العربي والتركي. تتابع الجماهير شغفه بشغف لما تحمله من الأحداث درامية شيقة، وبعدات مثيرة قررت الدولة الأخيرة