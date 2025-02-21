وشراك يا زول قم الآن بفتح حساب في بنك الخرطوم عن طريق خطوات سهلة وخدمات مميزة لعام 2025 وطريقة التواصل مع خدمة العملاء

بنك الخرطوم يعد من أقدم وأهم المؤسسات المصرفية في السودان، وقد أعلن مؤخرا بالتعاون مع وزارة المالية السودانية عن عودة العمل بكامل طاقته لتقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات المواطنين داخل السودان وخارجهمالجديد للبنك، دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

فتح حساب في بنك الخرطوم

تتيح خدمة فتح الحساب عبر التطبيق تجربة مصرفية ميسرة وآمنة لتنفيذ هذه الخدمة، اتبع الخطوات التالية:

قم بتثبيت تطبيق بنك الخرطوم من متجر التطبيقات على جهازك أو الدخول على الموقع الرسمي لبنك الخرطوم

تأكد من اتصال الجهاز بشبكة الإنترنت.

افتح التطبيق واختر “إنشاء حساب جديد”.

أدخل بياناتك الأساسية مثل الاسم وكلمة المرور.

رقم الهوية.

العنوان.

تفاصيل الاتصال.

إرسال الطلب: تحقق من صحة البيانات واضغط على “إرسال الطلب”.

سيتم مراجعة طلبك والتواصل معك لتأكيد فتح الحساب.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

يتطلب فتح الحساب الالتزام بعدة شروط أساسية حددها البنك لضمان تقديم الخدمة بكفاءة:

أن يكون العميل سوداني الجنسية.

تحويل مبلغ وديعة بقيمة 10,000 جنيه سوداني كحد أدنى.

تقديم الأوراق المطلوبة مثل إثبات الهوية وإثبات مكان الإقامة.

الالتزام بسداد المصاريف الإدارية التي يحددها البنك.

الموافقة على الشروط والأحكام مع تقديم التوقيع الشخصي إلكترونيًا.

رسوم فتح الحساب

تختلف رسوم فتح الحساب بناءً على نوع الحساب المراد فتحه:

الحساب الجاري: يتطلب دفع رسوم رمزية بالإضافة إلى الإيداع الأولي.

حساب التوفير: يقدم مزايا إضافية للمدخرين برسوم مخفضة.

حساب الشركات: يشتمل على رسوم أعلى نظرًا للخدمات الموسعة التي يقدمها للشركات.

كيفية التواصل مع خدمة عملاء بنك الخرطوم

يحرص بنك الخرطوم على تسهيل عملية التواصل مع عملائه من خلال عدة قنوات دعم متاحة على مدار الساعة

يقدم البنك أيضًا خدمة الاستفسار عبر البريد الإلكتروني المتوفر على الموقع الرسمي.

الخدمات المصرفية الإلكترونية لبنك الخرطوم

يعد تطبيق بنك الخرطوم أحد أبرز الحلول التقنية التي تسهل العمليات المصرفية اليومية مثل: