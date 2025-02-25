قرد شيكا في السجن يا ترى هتقدر تنقذه .. استقبل الان تردد قناة وناسة بيبي الجديد واستمتع بباقة من افضل اغاني الاطفال

قناة “وناسة بيبي” من القنوات الفضائية الرائدة المخصصة للأطفال في العالم العربي تهدف القناة إلى تقديم محتوى تعليمي وترفيهي يساعد في تنمية مهارات الأطفال وتحفيز خيالهم، مع التركيز على غرس القيم الأخلاقية والاجتماعية ومحاولة بث روح الفكاهة في نفوس الأطفال

تردد قناة وناسة بيبي

يمكن استقبال قناة “وناسة بيبي” على القمر الصناعي نايل سات باستخدام المعلومات التالية:

التردد: 11470 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

يفضل دائماً متابعة التحديثات الخاصة بالترددات لضمان استمرار استقبال القناة بجودة عالية.

مميزات قناة وناسة بيبي

تتميز القناة بتقديم محتوى مميز يلبي احتياجات الأطفال في المراحل العمرية المبكرة. من خلال برامجها المتنوعة، تُسهم القناة في تعزيز مهارات التفكير والإبداع لدى الأطفال. كما تُعتبر منصة آمنة تعرض محتوى يناسب القيم الثقافية والاجتماعية في العالم العربي.

المحتوى المقدم على القناة

تقدم “وناسة بيبي” مجموعة من البرامج الترفيهية والتعليمية، ومنها:

الأناشيد التعليمية: تعلم الأطفال الحروف، الأرقام، الألوان، والأشكال بطرق مبتكرة.

مصورة: تنمي خيال الأطفال وتعلمهم قيما إيجابية مثل التعاون والصداقة.

برامج تفاعلية: تشجع على التفكير الإبداعي وتنمية المهارات الحركية والعقلية.

الأهداف الأساسية لقناة وناسة

تهدف “وناسة بيبي” إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة وتتمثل هذه الأهداف في .