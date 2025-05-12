للفوز بـ 1000.000 دولار”.. ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 لجميع الدول العربية مع مصطفى الآغا ارسل كلمة حلم أو دريم 

تعد ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 واحدة من أهم المسابقات التي تقدم فرصة حقيقية للمشاركين لتحقيق أحلامهم من خلال جوائز مالية، وتنظم هذه المسابقة سنويا وتستقطب اهتمام الملايين من مختلف الدول العربية، حيث يتميز هذا البرنامج بسهولة المشاركة وبساطة الشروط التي تتيح لكل شخص أن يصبح مؤهلا للمنافسة على الجوائز، وما يميز مسابقة الحلم هو مصداقيتها إذ تتيح الفرصة للجميع لتحقيق أحلام طال انتظارها.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

تعتبر مسابقة الحلم واحدة من أكثر المسابقات شهرة في العالم العربي، حيث تمنح المشاركين فرصة استثنائية لتغيير حياتهم من خلال الفوز بجوائز مالية كبيرة، وارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 كالتالي:

الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة السعودية على رقم: 755505.

أما الاشتراك من دولة مصر على رقم: 95450.

ويكون رقم الاشتراك من دولة الكويت: 4242.

ورقم دولة الإمارات: 5544.

ومن دولة الأردن: 94099.

والاشتراك في المسابقة من دولة العراق: 2266.

ورقم المسابقة من دولة سوريا: 1555.

أما رقم دولة فلسطين: 6144.

ورقم دولة البحرين: 94000.

ويمكن الاشتراك من دولة عمان على رقم: 90434.

ورقم دولة تونس: 85819.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

هذه المسابقة ليست مجرد وسيلة للفوز بجوائز بل هي منصة تعكس الأمل والطموح وتشجع الجميع على المشاركة في رحلة قد تكون بداية لتحقيق المستحيل، وشروط الاشتراك في مسابقة الحلم كالآتي:

يشترط أن يكون المشترك حاملا للجنسية العربية.

كما يسمح للمقيمين في الدول الأجنبية من العرب بالاشتراك، ولكن ذلك يتطلب استخدام الأرقام المخصصة التي أعلنتها إدارة المسابقة لهذا الغرض.

يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عاما أو أكثر عند التقديم.

يمنع التقديم لأي شخص تربطه علاقة قرابة بالعاملين في القناة سواء كانوا موظفين حاليين أو عملوا فيها في السابق.

هذه الشروط تهدف إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين مع التركيز على استيفاء المعايير المعلنة لتحقيق المشاركة العادلة.