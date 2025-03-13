طريقة تثبيت تردد قناة سبيستون 2025 “جيل التسعينات كله هيتبسط بالقناة دي”

تعتبر قناة سبيستون من أفضل القنوات الفضائية على مستوى الوطن العربي التي تقدم محتويات ترفيهية وتعليمية مناسبة للأطفال والصغار، بالإضافة إلى أنها تقدم برامج تتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع العربي وهذا يجعلها الخيار الأفضل للكثير من العائلات، ويمكن استقطاب القناة بكل سهولة على كلا من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وفي الآونة الأخيرة حصلت القناة على نسبة مشاهدة عالية ونالت إعجاب الجمهور من الأطفال والكبار وذلك بسبب محتوياتها الهادفة التي تقدمها للمشاهدين.

تردد قناة سبيستون

لإضافة قناة سبيستون على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات يمكنك ضبط القناة باستخدام البيانات التالية:

قناة سبيستون على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11785.

جودة القناة: SD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة سبيستون على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12341.

جودة القناة: HD

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات تنزيل قناة سبيستون على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط قناة سبيستون على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: