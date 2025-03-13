ميدو ولولو أغاني جديدة للأطفال “تردد قناة كراميش كيدز 2025” .. ثبتها واستمتع بالاغاني الحصرية

قناة كراميش تعتبر من أبرز القنوات العربية الرائعة والمتخصصة في نقل محتويات الأطفال التعليمية والترفيهية ويحبها الأطفال بشكل كبير، وتتميز بأعلى جودة في نقل الأغاني والبرامج التي تعلم الأطفال مبادئ اللغة العربية والأخلاقية والحروف والأرقام، لذلك ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة كراميش الجديد من الأمهات والآباء لتنزيل القناة على جهاز التلفاز، وتحرص إدارة القناة بشكل مستمر على تجديد وتحديث ترددات القناة بشكل متميز للغاية.

تردد قناة كراميش

أصدرت إدارة قناة كراميش التردد الجديد للقناة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وهو كالآتي:

قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11430.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11390.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

تنزيل الترددات الخاصة بالقناة على جهاز الاستقبال

يمكنك تنزيل التردد الخاص بالقناة على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: