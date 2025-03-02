اونلاين..لينك فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم والشروط اللازمة 2025

يقدم حالياً بنك الخرطوم الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطن السعوداني بما في ذلك خدمة فتح حساب جديد عن طريق الإنترنت بسهولة، سواء كان المتقدم سوداني أو مقيم في السودان مع ضرورة امتلاك جواز سفر مع توفير جميع الشروط والأحكام الواجبة للحصول على فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم لذلك سوف نوضح لكم اليوم التفاصيل في مقال اليوم لمعرفة الشروط المطلوبة عند فتح حساب جديد.

رابط فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم اونلاين

سوف نوضح لكم اليوم طريقة فتح حساب بنكي من خلال بنك الخرطوم عبر الاونلاين بدون الذهاب إلى الفرع بالشروط المطلوبة لذلك سوف نوضح لكم اليوم خطوات التقديم الإلكتروني لفتح الحساب كما يلي:

عليك زيارة موقع بنك الخرطوم في السودان.

ثم بعد ذلك الضغط على الخدمات الإلكترونية عن طريق الإنترنت.

قم بكتابة جميع البيانات الشخصية ومنها الاسم وكلمة المرور.

اضغط على خدمة فتح حساب في بنك الخرطوم.

يجب تحديد نوع الحساب.

اضغط على فتح الحساب ثم أرسل الطلب للتأكيد.

بذلك يتم فتح حساب في بنك الخرطوم من أجل الحصول على حساب اونلاين بدون زيارة الفرع بالشروط والأحكام الواجبة.

لذلك سوف نوضح لكم اليوم أهم الضوابط اللازمة من أجل فتح حساب في بنك الخرطوم داخل نطاق دولة السودان.

كما سوف نشرح للجميع كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الاونلاين بالسودان.

ما هي شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

في بداية الأمر هناك الكثير من الشروط والأحكام الواجبة للحصول على فتح حساب في بنك الخرطوم لذلك سوف نوضح لكم اليوم أهم الضوابط والضمانات اللازمة من أجل فتح حساب بنكي عن طريق الاونلاين بدون الذهاب إلى فرع من فروع بنك الخرطوم وقد تم توفير حساب بنكي اليوم عبر الإنترنت لذلك إليكم جميع الشروط الواجبة للحصول على حساب من بنك الخرطوم كما يلي بكل التفاصيل المتوفرة: