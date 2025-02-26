كل عام والأمة الاسلامية بخير .. الآن إمساكية شهر رمضان 2025 في العراق واهميتها في حياة كل مسلم

شهر رمضان هو من أعظم شهور السنة وأحبها إلى قلوب المسلمين، فهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. يحرص المسلمون خلال هذا الشهر الفضيل على التقرب إلى الله بالصيام والقيام والذكر، ويتبعون جدولًا دقيقًا لمواقيت الصلاة ووقت الإمساك والإفطار، ويُعرف هذا الجدول باسم “إمساكية رمضان”.

إمساكية شهر رمضان 2025 في العراق

تُعد إمساكية شهر رمضان في العراق دليلاً مهماً للكثير من الأسر العراقية، حيث توفر معلومات دقيقة عن أوقات الصلاة، بالإضافة إلى مواعيد الإفطار والسحور. وفيما يلي مواقيت الصلاة لأول أيام الشهر المبارك، الموافق السبت 1 مارس 2025:

صلاة الفجر : 5:15 صباحًا

: 5:15 صباحًا الشروق : 6:39 صباحًا

: 6:39 صباحًا صلاة الظهر : 12:23 ظهرًا

: 12:23 ظهرًا صلاة العصر : 3:38 مساءً

: 3:38 مساءً صلاة المغرب (وقت الإفطار) : 6:06 مساءً

: 6:06 مساءً صلاة العشاء والتراويح: 7:36 مساءً

إمساكية رمضان 1446

إمساكية رمضان هي جدول زمني يومي يوضح أوقات الصلوات الخمس، ووقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت الإفطار (المغرب) تعد الإمساكية أداة أساسية تساعد المسلمين على تنظيم يومهم خلال شهر رمضان، حيث تتيح لهم معرفة الوقت الدقيق لأداء العبادات، مما يعزز روحانية الشهر ويُعينهم على الالتزام بالأعمال الصالحة.

أهمية إمساكية رمضان 2025

يمثل شهر رمضان فرصة عظيمة للمسلمين للتركيز على عباداتهم وتطوير علاقتهم مع الله تساعد الإمساكية على تنظيم الوقت وإدارته بشكل أفضل، حيث يتابع المسلم مواعيد السحور والإفطار، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات، بما في ذلك صلاة التراويح.

إمساكية رمضان 2025 ستساعد المسلمين على معرفة التوقيت الدقيق لبداية الصيام ونهايته، حيث يتفاوت وقت الإمساك والإفطار يوميًا مع تغير طول النهار.

موعد بدأ شهر رمضان 2025

يتم تحديد بداية شهر رمضان بناءً على الرؤية الشرعية لهلال الشهر، ومن المتوقع أن يبدأ رمضان لعام 2025 في منتصف شهر مارس ومع ذلك، فإن الموعد الفعلي يعتمد على الرؤية الشرعية التي تختلف من بلد إلى آخر وفقًا للظروف المناخية والجغرافية.