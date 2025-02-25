موعد فتح المرحلة القادمة .. طريقة التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2025

أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في الجزائر عن بدء التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 لعام 2025 عبر الإنترنت، وهو برنامج سكني موجه للمواطنين الجزائريين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة، يهدف هذا المشروع إلى توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة لمواطني الجزائر، مما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة للأسر الجزائرية، البرنامج يعد بمثابة خطوة كبيرة نحو حل أزمة السكن في الجزائر، حيث يقدم للمواطنين فرصة التقديم على وحدات سكنية جديدة تحت شروط ميسرة، تتماشى مع احتياجات المواطنين، وبعد النجاح الكبير الذي حققته الدفعات السابقة من المشروع، جاء الدور على سكنات عدل 3 لتكمل المسيرة، إذا كنت من المهتمين بالتسجيل في هذا البرنامج المميز، إليك التفاصيل الكاملة حول كيفية التسجيل والشروط المطلوبة، بالإضافة إلى كيفية متابعة الطلبات في هذا المشروع الطموح.

التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2025

تسعى الحكومة الجزائرية إلى تسهيل عملية التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، بعد النجاح الكبير الذي حققه المشروع في السنة الماضية، والذي شهد طرح حوالي 1,400,000 وحدة سكنية، أكدت الجهات المختصة أن فتح التسجيل لهذا العام سيكون قريبًا، إليكم خطوات التسجيل في سكنات عدل 3:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني، ابدأ بزيارة الموقع الرسمي الخاص بوكالة عدل 3.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى المنصة.

اختيار برنامج سكنات عدل 3، من القائمة الرئيسية، اختر سكنات عدل 3.

املأ البيانات الشخصية مثل الاسم، العنوان، والولاية.

قدم الوثائق اللازمة لتأكيد أهليتك للتسجيل.

انتقل لدفع الرسوم المقررة ثم قم بمراجعة الشروط المقررة.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات، اضغط على “تسجيل الطلب” لإتمام عملية التسجيل.

شروط القبول في برنامج سكنات عدل 3

لضمان قبول طلبك في برنامج سكنات عدل 3، يجب أن تستوفي مجموعة من الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا بصفة دائمة في الجزائر.

أن يكون العمر بين 18 و70 عامًا.

الحد الأدنى للراتب الشهري يتراوح بين 24,000 و118,000 دينار جزائري.

تفاصيل المرحلة الأولى من مشروع سكنات عدل 3

بعد إتمام عملية التسجيل والتحقق من استيفاء الشروط، ستعلن الحكومة عن أسماء المقبولين عبر منصة عدل الرقمية، تشمل المرحلة الأولى من البرنامج توفير الوحدات السكنية بأسعار مخفضة للمستفيدين، حيث يجب دفع 38% من قيمة السكن مقدمًا، مع إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي على دفعات شهرية.

هذا المشروع يعد خطوة هامة في توفير السكن المناسب للعائلات الجزائرية ذات الدخل المحدود، ويعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير فرص السكن بأسعار ميسرة.