وينك وينك يا لولو.. تردد قناة وناسة للأطفال 2025 على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات وخطوات استقبالها على الريسيفر

تعتبر قناة وناسة للأطفال من القنوات المفضلة لدى الصغار حيث تقدم محتوى متنوعا مليئا بالأغاني الممتعة والبرامج التعليمية التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز القيم الأخلاقية لديهم من أبرز أغاني القناة أغنية لولو الشطورة التي تشجع الأطفال على التحلي بالاجتهاد والنظافة والالتزام في حياتهم اليومية.

تردد قناة وناسة للأطفال 2025 على النايل سات

التردد: 11559

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد قناة وناسة على عرب سات

يمكنك استقبال قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اغاني قناه وناسة للأطفال

لولو الشطورة: أغنية تشجع الأطفال على النظافة والالتزام بالسلوكيات الجيدة.

صديقي الأرنب: تتحدث عن أهمية الصداقة ومساعدة الآخرين.

العابنا الحلوة: تشجع الأطفال على اللعب الجماعي وتنمية المهارات.

أيام المدرسة: أغنية تحبب الأطفال في الذهاب إلى المدرسة والتعلم.

أنا وأختي: تبرز قيمة الحب والتعاون بين الإخوة.

الحروف العربية: أغنية تعليمية لتعليم الاطفال الحروف بطريقة ممتعة.

مميزات أغاني القناة

تناسب جميع الأعمار.

تقدم محتوى تعليمي و تربوي هادف.

تتميز بألوان جذابة ورسوم متحركة محببة للأطفال.

تساهم في تنمية المهارات اللغوية والاجتماعية.

خطوات استقبال قناة وناسة على الريسيفر