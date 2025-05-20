سلى ولادك طول اليوم.. تردد قناة طيور الجنة على النايل سات وعرب سات بجودة عاليه

تردد قناة طيور الجنة لمتابعة أفضل الأناشيد وبرامج الأطفال حيث تعتبر قناة طيور الجنة من أبرز القنوات الفضائية التي تقدم محتوى مميزا للأطفال حيث تجمع بين الترفيه والتعليم من خلال الأناشيد الهادفة والبرامج الممتعة كما استطاعت القناة منذ انطلاقها أن تحتل مكانة خاصة في قلوب الأطفال وأسرهم بفضل تنوع محتواها وجودة الإنتاج كما تركز القناة على تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية من خلال أسلوب بسيط يناسب أعمار الأطفال المختلفة.

تردد قناة طيور الجنة 2024 على القمر الصناعي نايل سات

للحصول على تجربة مشاهدة ممتعة حيث يمكنك ضبط تردد قناة طيور الجنة على النايل سات وعرب سات بإشارة قوية تضمن جودة صوت وصورة ممتازة كما تقدم القناة مجموعة واسعة من الأناشيد المحببة للأطفال التي تغنيها شخصيات شهيرة مثل عائلة خالد مقداد وأبنائه بالإضافة إلى برامج تعليمية وترفيهية تسهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز معرفتهم و متابعة القناة تتيح للأطفال قضاء وقت ممتع ومفيد مع محتوى آمن يناسب جميع الأعمار.

تردد القناة هو: ١١٢٧٤

معامل الترميز للقناة: ٢٧٥٠٠

معامل الاستقطاب على نايل سات: أفقي

جودة الصورة والمشاهدة: hD

دقة تصحيح البيانات: ٤/٣

تردد قناة طيور الجنة ٢٠٢٤ على عرب سات

تردد القناة طيور الجنة هو: 11310

جودة الصوت والصورة: hd

معامل الاستقطاب للقناة: أفقي

دقة تصويب المعلومات: 4/3

معامل الترميز: 27500

أشهر أغانى قناة طيور الجنة