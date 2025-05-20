اغانى اطفال بلا حدود.. تردد قناة كراميش على نايل سات وعرب سات وسلى اولادك

تعد قناة كراميش واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال حيث تقدم محتوى ترفيهيا وتعليميا هادفا يدمج بين المرح والفائدة حيث تشتهر القناة بأغانيها الجذابة التي تستهدف الأطفال مثل أغاني سوسو التي تعزز القيم الأخلاقية والمهارات الحياتية بطريقة ممتعة ومسلية تحظى القناة بشعبية واسعة بين الأطفال وأولياء الأمور نظرا لجودة برامجها و مراعاتها للمعايير التربوية.

تردد قناة كراميش على النايل سات

يمكنك استقبال قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11390

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد قناة كراميش على عرب سات

استقبل الآن قناة كراميش على جهاز الاستقبال الخاص بك واستمتع بباقة مميزة من اغانى الاطفال كل ماعليك فعله هو ادخال التردد الاتى:

التردد: 11390

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

ضبط قناة كراميش على النايل سات

من أجل ضبط القناة قم بإضافة التردد على جهاز الاستقبال باتباع الخطوات اللازمة للاستمتاع بالمحتوى المميز للأطفال بجودة عالية كل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات التالية: