نتيجة قرعة الحج 2025.. رابط الإستعلام عن اسماء المقبولين في القرعة

كشفت وزارة السياحة وبالتعاون مع غرفة شركات السياحة، عن إعلان نتيجة قرعة الحج 2025 غدًا الإثنين الموافق 23 من شهر ديسمبر، فيما أن ذلك جاء بغد غلق باب التقديم الإلكتروني يوم الجمعة الماضي وذلك في تمام الساعة 8 مساءً، وفي ذلك سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2025 في السطور التالية.

طريقة الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2025

هناك مجموعة من الخطوات لكي يتم الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2025، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بالذهاب إلى البوابة المصرية الموحدة للحج عبر الإنترنت.

تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

مع اختيار خدمة “الإطلاع عن نتيجة القرعة”.

ثم قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم ومنها إدخال الرقم القومي ورقم المصنع ورقم التحقق.

ثم يتم النقر على أيقونة “بحث”.

حتى تظهر أمامك جميع التفاصيل الخاصة بأسماء المقبولين في قرعة الحج 2025.

أسعار الحج السياحي 2025

وتختلف مستويات الحج السياحي 2025 مع تحذير وزارة السياحة من جميع الشركات الغير شرعية، وجاءت المستويات وفقًا للفئات المختلفة التي من بينها الأتي:-