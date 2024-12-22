“هــانــت قــريبــاً“ موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث 3 وأبطال المسلسل

يعد مسلسل موضوع عائلي من أبرز الأعمال الدرامية المصرية التي حظيت بشعبية كبيرة في الموسمين السابقين، وقد أعلنت منصة “شاهد VIP” عن موعد عرض الجزء الثالث من المسلسل، حيث من المقرر أن يبدأ في 26 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2024.

مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

من المقرر أن يتم عرض أولى حلقات مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث يوم 26 ديسمبر 2024 عبر منصة شاهد VIP.

القنوات الناقلة مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

سيتم عرض الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي حصريًا عبر منصة شاهد VIP، وهي منصة رقمية تقدم مجموعة كبيرة من المسلسلات والأفلام الحصرية، يمكن الاشتراك في المنصة شهريًا أو سنويًا، مما يتيح للمشاهدين متابعة الحلقات في أي وقت وبجودة عالية.

أبطال مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

يستمر النجم ماجد الكدواني في تقديم دوره المميز في هذا الجزء، بالإضافة إلى انضمام نجوم جدد إلى طاقم العمل، مما يضيف تنوعًا وإثارة للأحداث.

نبذة عن المسلسل

موضوع عائلي هو مسلسل درامي كوميدي يتناول قضايا أسرية واجتماعية بأسلوب يجمع بين الكوميديا والدراما مما يجعله مناسبًا لجميع أفراد العائلة، حظي المسلسل بإشادة جماهيرية كبيرة في جزئيه السابقين، ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثالث نجاحًا مماثلا.

كيفية الاشتراك في منصة شاهد VIP