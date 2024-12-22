خصومات تصل لـ 50%.. عروض عيد ميلاد كارفور 2025 في جميع الفروع

عروض عيد ميلاد كارفور 2025، تقدم سلسلة كارفور العديد من العروض والخصومات الجبارة التي تصل إلى 50%، فيما أن العروض تشمل العديد من الأجهزة الكهربائية والذكية، نظير السلع الغذائية التي توفرها أسواق كارفور احتفالاً في عيد ميلادها، وعليه سنتعرف معًا على أبرز هذه العروض التي يرغب في الحصول عليها جميع المواطنين في محافظات مصر، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

عروض عيد ميلاد كارفور 2025

وعن عروض عيد ميلاد كارفور 2025 التي تشمل الأجهزة الكهربائية والهواتف المختلفة، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر تليفزيون شارب “43 بوصة سمارت” إلى 11 ألف و699 جنيه.

فيما أن مكواة الملابس حجم “1440 وات” بـ 2300 جنيه.

كذلك يوجد خصم على هاتف سامسونج A25 بـ 669 جنيه.

شاشة التليفزيون إل جي 55 بوصة بـ 17 ألف و999 جنيه بخصم 10000 جنيه.

ريفيرسينج باور بنك حجم “10000 ملي أمبير” بـ 989 جنيه.

اللاب توب نوع “لينوفو ثينك بوك” بلغ سعره 24 ألف و699 جنيه.

عروض عيد ميلاد كارفور 2025 الثاني على السلع

كما يمكنك معرفة عروض عيد ميلاد كارفور 2025، بخصومات وتخفيضات هائلة تصل إلى 50% على مختلف السلع الغذائية، وفقًا لما يلي:-