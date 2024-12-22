تردد قناة أبوظبي الرياضية AD sports 2025 الناقلة لبطولة خليجي 26

قناة أبوظبي الرياضية تعتبر واحدة من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي، حيث نجحت خلال فترة قصيرة في جذب الملايين من عشاق الرياضة بفضل احترافيتها ودقة تغطيتها وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البطولات الرياضية المحلية والعالمية، مع تركيز خاص على كرة القدم باعتبارها الرياضة الأكثر جماهيرية وتعتمد القناة على تكنولوجيا حديثة وكوكبة من أفضل المحللين والمعلقين لتقديم تجربة مشاهدة استثنائية.

تردد قناة أبوظبي الرياضية توفر قناة أبوظبي الرياضية تردداتها مجانًا عبر مختلف الأقمار الصناعية، مما يتيح للجميع الاستمتاع بمحتواها الإعلامي المتميز. تشمل الترددات: القمر الصناعي: عرب سات، التردد: 11804، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: ¾

القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11411، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 30000، معامل تصحيح الخطأ: ¾

أهم البطولات عبر قناة أبوظبي الرياضية تنقل قناة أبوظبي الرياضية العديد من البطولات البارزة مثل دوري الخليج العربي الإماراتي، كأس الخليج العربي، وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم. بالإضافة إلى ذلك، تبث القناة مباريات ودية دولية وبطولات تنس عالمية، مما يجعلها وجهة شاملة لعشاق الرياضة.