“الصقور الخضر وغواصين اللؤلؤ“ تــابــع مباراة السعودية والبحرين اليوم كأس خليجي 26 على تـــردد قناة SSC

في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26“ يلتقي اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 منتخب السعودية ضد منتخب البحرين على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت، حيث تعد تلك المباراة من المباريات الهامة التي ينتظرها الكثير من محبي وعاشقي كرة القدم الآسيوية في كل مكان وخاصة أنها تجميع منتخبين من أقوى المنتخبات في آسيا.

مباراة السعودية والبحرين اليوم

من المقرر أن تقام المباراة اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية والبحرين 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت.

القنوات الناقلة مباراة السعودية والبحرين اليوم

يمكن متابعة المباراة عبر عدة قنوات رياضية مفتوحة في الدول العربية، وفيما يلي أبرز هذه القنوات وتردداتها:

قناة SSC السعودية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة الكأس القطرية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة أبوظبي الرياضية 1:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة دبي الرياضية 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12322

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معلقين المباراة

قناة أبوظبي الرياضية 1 أعلنت عن توافر المعلق الشهير بلال علام للتعليق على أحداث المباراة، بينما قناة دبي الرياضية 1 سيكون راشد عبد الرحمن هو المعلق، بينما قناة الكويت الرياضية سيكون المعلق محمد العتيبي.

تعد هذه المباراة الافتتاحية لكلا المنتخبين في بطولة خليجي 26، حيث يسعى كل منهما لتحقيق بداية قوية وحصد النقاط الثلاث لتعزيز فرص التأهل إلى الأدوار المتقدمة.