مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم 0:1 بتعليق محــمد بركــات خــلال قناة بين سبورت.. مــاتـــش الاهلي الشوط الثاني

إن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد قد بدأت في تمام الساعة السادسة اليوم بحماس كبير من قبل مشجعي فريق الأهلي، حيث يسعي النادي الأهلى اليوم لاستعادة مكانته في دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام الفريق المكسيكي في المباراة الماضية، ومن الجدير بالذكر أن هذا اللقاء المميز يدار بواسطة طاقم تحكيم تونسي قوي وعادل، وهذا جعل جميع المشجعين يترقبون الفوز لذا هيا بنا نتعرف على تفاصيل أكثر حول هذه المباراة، وكذلك القنوات الناقلة لها.

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

إن جماهير النادي الأهلي ينتظرون أن يحقق فريقهم المفضل الفوز لكي يسعد قلوبهم، لا سيما أن الأهلي إذا كسب نقاط هذه المباراة سيكون رصيد نقاطه 7 وهذا يجعله يرغب في الحفاظ على صدارة المجموعة، ومن الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، تعد المباراة الثالثة في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، حيث إن الأهلي لعب مباراتين واحدة فاز بها والأخرى تعادل فيها.

أما إذا كنت تتساءل عزيزي المتابع حول تشكيل نادي الأهلي في مباراة اليوم ضد غريمه الجزائري، فإنه قد جاء على هذا النحو التالي:

الحارس الأمامي: محمد الشناوي.

خط الهجوم: رضا سليم، حسين الشحات وكذلك وسام أبو علي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، أشرف داري وكذلك يحيى عطية الله.

وسط الميدان: عمرو السولية، أكرم توفيق وكذلك مروان عطية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم

ها نحن ذا نتابع معكم أحداث أقوى مباراة منتظرة من قبل الكثير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة، حيث إن اليوم تعقد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، ومن هنا تساءل الكثير من الأشخاص حول الجديد في هذه المباراة ومن هنا يمكننا القول إنه حتى الوقت الحالي بعد مرور ما يقرب من ربع ساعة ما زال التعادل السلبي هو المسيطرة على أجواء المباراة.

علما بأنه يمكنك متابعة وكذلك مشاهدة أحداث المباراة لحظة بلحظة بجودة عالية في الصوت والصورة كما لو أنك في أرض الملعب، عبر شاشة قناة بي إن سبورت تلك القناة المميزة التي تنقل كافة المباريات المتعلقة بالمجموعات الهامة بجودة عالية، والذي يكون ترددها كالآتي: