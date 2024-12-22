باقي كم يوم؟ .. موعد امتحانات نصف السنة 2025 في العراق وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي

بعد أن تم بعض التعليلات لدى التربية العراقية تم الإعلان عن المواد الخاص بامتحانات نصف العام العراق والموعد الخاص به، يعتبر هذا الموضوع من أكثر المواضيع التي يهتم بها كل من الآباء وأولياء الأمور وأيضًا الطلاب كما قامت وزارة التربية بالإعلان عن الجدول الخاص به في عام 2025، والذي يشمل العديد من المراحل الدراسية سواء كانت الابتدائيه والثانويه أو إعدادي، وتختلف المدة على حسب كل مرحلة وقد تمتد الأسبوعين فيتم تحديدها من خلال مواعيد الرسمية.

موعد امتحانات نصف السنة 2025 في العراق

بعد أنه تم وضع التعديلات من قبل التربيه العراقيه قامت بالإعلان عن الموعد الخاص لامتحانات نصف العام لعام 2025 دولة العراق وأنه من المتوقع يتم صدور الامتحانات الخاصة بالفصل الأول على حسب المواعيد التي وضعتها الوزارة، وقد تختلف كل سنة على حسب بدء وانتهاء الامتحان:

يتم وضع الامتحانات الخاصة بالمرحلة الابتدائية ابتداء من 13 يناير عام 2025 وسوف تنتهي الأحد الموافق 19 من شهر يناير عام 2025.

إنما من المرحلة الثانوية أنها يتم بدء الامتحان الموافق 11 يناير الموافق ثابت عام 2023 وسوف تستمر حتى الموافق 21 من شهر يناير 2025.

الجدول الخاص بالعطلة الرسمية

نوضح أهم العطلات الرسمية لدى الطلاب ومنها: