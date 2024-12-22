بدأت من اليوم .. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر الجاري 2024 بالزيادة الجديدة

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر حيث أعلنت وزارة المالية المصرية عن صرف رواتب شهر ديسمبر قبل بداية رأس السنة الميلادية الجديدة ، كما حددت وزارة المالية 5 أيام لصرف رواتب شهر ديسمبر وذلك حتى يتمكن جميع الموظفين والعاملين مختلفة المصالح الحكومية صرف رواتب شهر ديسمبر بكل سهولة ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024.

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر

يبحث الكثير من الموظفين والعاملين في الهيئات المختلفة خلال الأيام الاخيرة الماضية عن مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر والتي يستمر صرفها لمدة 5 ايام متتالية وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024 كما سيتم صرف المتأخرات في أيام 8 و 9 و 10 من الشهر نفسه وإليكم جدول مواعيد صرف رواتب شهر ديسمبر.

يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024 أول أيام صرف رواتب شهر ديسمبر 2024.

يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2024 ثاني أيام صرف راتب شهر ديسمبر 2024.

يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024 ثالث أيام صرف رواتب شهر ديسمبر 2024.

يوم الاربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024 رابع أيام صرف رواتب شهر ديسمبر 2024.

يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024 خامس أيام صرف رواتب شهر ديسمبر 2024.

أماكن صرف رواتب شهر ديسمبر 2024

بعد التعرف على جدول مواعيد صرف رواتب شهر ديسمبر 2024 يبحث الكثير من المواطنين عن اماكن صرف رواتب شهر ديسمبر وذلك من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي وجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد المصري في مختلف المحافظات المصرية.