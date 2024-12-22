استمارة  فتح حساب في بنك الخرطوم 2024 إلكترونيًا .. اعمل حسابك في 10 دقائق فقط

من أهم الخدمات الإلكترونية التي يوفرها بنك الخرطوم هو عمل حساب بنكي أون لاين وهو يتيح ذلك للجميع سواء الموجودين في السودان أو المقيمين خارجها، وبالتالي يستطيع أي مواطن سوداني يعيش في السودان أو في أي بلد آخر أن يقوم بفتح حساب في بنك الخرطوم وذلك باستخدام رابط إلكتروني مباشر وخطوات محددة وبالتالي يحصل على الخدمات المصرفية بشكل أفضل.

فتح حساب في بنك الخرطوم 2024

تستطيع الآن بسهولة أن تفتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين وذلك عن طريق ملء الاستمارة الالكترونية ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الإلكتروني الرسمي الخاص بالتقديم لفتح حساب بنك الخرطوم من هنا

اختيار الخدمات الإلكترونية ثم تسجيل الدخول.

تدوين البيانات مثل اسم العميل ورمز التحقق المرئي وكذلك كلمة المرور.

يتم تحديد خدمة فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين مع تحديد نوع الحساب وما إذا كان توفير أو جاري.

يتم ملء جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة.

إرفاق كافة الوثائق والمستندات المطلوبة ثم اضغط على موافق على الشروط والأحكام.

اضغط في النهاية على فتح حساب ثم انتظر قليلًا حتى ترسل رسالة نصية تؤكد تفعيل الحساب.

الشروط اللازمة لفتح حساب بنك الخرطوم

هناك مجموعة من الشروط وضعها بنك الخرطوم في السودان لفتح حساب أون لاين وهي تتمثل في: