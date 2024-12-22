عامل كام؟ .. Huawei mate x6 سعر الهاتف وأبرز المواصفات والمزايا 2025

سنتعرف على Huawei mate x6 سعر، والذي يعد إضافة مميزة إلى سلسلة هواتف Huawei القابلة للطي، فقد جاء بمواصفات خيالية، كونه ينفرد بتطورات تقنية عديدة وتصميم مبتكر يجمع بين الأناقة والأداء العالي، حيث يأتي هذا الهاتف في إطار استراتيجية Huawei لتقديم تجربة مستخدم ذات طابع خاص من نوعها، حيث يجمع بين الهاتف المحمول والجهاز اللوحي في جهاز واحد.

Huawei mate x6 سعر

بلغ سعر الهاتف في الإمارات إلى ما يقرب من 7199 درهم إماراتي، فقد ذاع صيته بشكل كبير في هذه الدولة، ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد إمكانية شراء الهاتف عن طريق الموقع الرسمي المتاح على الإنترنت.

مواصفات هاتف Huawei mate x6

فيما هو آت توضيح لمجموعة من أبرز مواصفات وخصائص الهاتف التي تميز بها عن غيره من الهواتف المنافسة: