عامل كام؟ .. Huawei mate x6 سعر الهاتف وأبرز المواصفات والمزايا 2025

سنتعرف على Huawei mate x6 سعر، والذي يعد إضافة مميزة إلى سلسلة هواتف Huawei القابلة للطي، فقد جاء بمواصفات خيالية، كونه ينفرد بتطورات تقنية عديدة وتصميم مبتكر يجمع بين الأناقة والأداء العالي، حيث يأتي هذا الهاتف في إطار استراتيجية Huawei لتقديم تجربة مستخدم ذات طابع خاص من نوعها، حيث يجمع بين الهاتف المحمول والجهاز اللوحي في جهاز واحد.
Huawei mate x6 سعر
بلغ سعر الهاتف في الإمارات إلى ما يقرب من 7199 درهم إماراتي، فقد ذاع صيته بشكل كبير في هذه الدولة، ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد إمكانية شراء الهاتف عن طريق الموقع الرسمي المتاح على الإنترنت.
مواصفات هاتف Huawei mate x6
فيما هو آت توضيح لمجموعة من أبرز مواصفات وخصائص الهاتف التي تميز بها عن غيره من الهواتف المنافسة:
- الشاشة، نوعها LTPO OLE D، وحجمها الداخلي 93 بوصة، بلغت دقتها نحو 2K+، معدل التحديث وصل إلى 120 هرتز.
- يبلغ السمك عند الطي نحو 9.9 ملم، والوزن وصل إلى 239 جرام.
- المعالج، Huawei Kirin 9020
- الذاكرة العشوائية، 12 جيجابايت
- بلغت سعة التخزين الداخلية. نحو 512 جيجابايت
- وصلت سعة البطارية لحوالي 5110 مللي أمبير.
- بلغ الشحن السريع السلكي 66 وات
- الشحن السريع اللاسلكي وصل إلى 50 وات
- الكاميرات الخلفية الأساسية بلغت نحو 50 ميجابكسل، أما عن فائقة الاتساع فبلغ نحو 40 ميجابكسل، وتليفوتوغرافي بلغت نحو 48 ميجابكسل، 1.5 ميجابكسل Ultra Chroma.
- الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل
- الهاتف متاح بالألوان التالية، الأحمر والرمادي والأسود.