“شيكا السراقة الحرامية🦹‍♀️🥷🏻” استقبلها الآن بجودة HD تردد قناة وناسة عبر الأقمار الصناعية.. ويلي أولادك طول الوقت

تردد قناة وناسة، استطاعت قناة وناسة أن تحقق نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة في مختلف أنحاء الوطن العربي ولها قاعدة جماهيرية كبيرة وتزايد البحث من قبل الكثير من الآباء والأمهات عن معرفة تردد قناة وناسة الجديد حيث تقوم إدارة القناة من حين لآخر بتحديث التردد لضمان عدم انقطاع الخدمة ووصولها بجودة عالية إلى المشاهدين لذلك اليوم من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم التردد الجديد لقناة وناسة.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

يبحث الكثير من الأشخاص عن معرفة تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات حيث جاء التردد الجديد على النحو التالي:

التردد هو: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: رأسي.

جودة القناة: HD.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

تردد قناة وناسة على عرب سات الصناعي

يمكن أيضا تنزيل قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات من خلال اتباع التعليمات الآتية:

التردد الخاص بالقناة هو: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

أغاني قناة وناسة

تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة ومتميزة من أغاني الأطفال التي تعمل على تسلية الطفل من أبرزها مايلي:

أغنية لولو الشطورة.

أغنية لولو صارت شرطية.

كذلك أغنية مين سرق جزمة لولو.

أغنية ميدو ضرب لولو.

خطوات تنزيل قناة وناسة على جهاز الإستقبال

يمكن استقبال قناة وناسة على جهاز الرسيفر بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: