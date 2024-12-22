شوف جدولك.. جدول امتحانات نصف العام لجميع الصفوف بمحافظة القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن جدول امتحانات نصف العام الدراسي لجميع الصفوف الدراسية، بدءًا من الصفوف الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية يأتي هذا الإعلان في إطار الاستعدادات المكثفة لضمان سير الامتحانات بطريقة منظمة وهادئة.

مواعيد بداية الامتحانات ونهايتها

من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي في الأسبوع الأول من شهر يناير، وتستمر لمدة أسبوعين تقريبًا وفقًا لكل مرحلة دراسية، تهدف المديرية إلى توزيع المواد الدراسية بشكل مناسب لضمان عدم تداخل المواد الأساسية وتوفير فترات كافية للمراجعة بين المواد.

تفاصيل جدول الامتحانات لكل مرحلة

وفي التالي سوف نتعرف على تفاصيل جدوال نصف العام في القاهرة:

تعليمات مشددة من وزارة التربية والتعليم

شددت مديرية التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بالقواعد واللوائح الخاصة بالامتحانات، ومن أبرزها:

الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ. منع استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان. ضمان الهدوء والانضباط التام داخل اللجان الامتحانية.

استعدادات المدارس لاستقبال الامتحانات

قامت المدارس في محافظة القاهرة بتجهيز اللجان الامتحانية وتعقيمها لضمان صحة وسلامة الطلاب كما تم التأكيد على توفير الإشراف الكامل ومراقبة الامتحانات لضمان الشفافية والنزاهة.

نصائح للطلاب وأولياء الأمور

المراجعة المنتظمة وعدم ترك المواد تتراكم.

النوم المبكر والحفاظ على نظام غذائي صحي.

الابتعاد عن القلق والتوتر الزائد.

خطوة نحو النجاح والتفوق

يمثل جدول امتحانات نصف العام في محافظة القاهرة خريطة واضحة للطلاب وأولياء الأمور للاستعداد الجيد لهذه المرحلة المهمة وتظل الثقة بالنفس والاجتهاد هما مفتاحا النجاح في هذه الفترة الحاسمة.