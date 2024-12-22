قبل الصرف بأيام قليلة .. ما هي حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في السعودية لهذا الشهر

تم تداول الكثير من الأنباء التي تتعلق بشأن زيادة رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية وذلك بنسبة تصل إلى 30٪، ولكن الإدارة العامة للتقاعد في المملكة قد حسمت هذا الأمر مؤكدة أنه ليس هناك أي صحة وراء ما تم تداوله من أخبار وأكدت كذلك أنه لم يصدر أي أمر ملكي بهذا الشأن وبالتالي فإنها مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة وهذا ما نتناوله بالتفصيل الآن.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في السعودية

رغم أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تعج بالكثير من الأخبار المتداولة حول وجود زيادة مضافة إلى رواتب المتقاعدين، إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قد صرحت بالتالي:

أفادت الوزارة أنه سيتم الإعلان رسميًا عن أي زيادة أو تعديل في الرواتب من خلال القنوات الحكومية الرسمية عند صدورها.

أوضحت الوزارة أيضًا أن الرواتب الحالية لم تتغير كما شدد على أهمية عدم الانجراف وراء الشائعات كما أشار إلى أن أي قرارات تتعلق بزيادة الرواتب تصدر بموجب أوامر ملكية ويتم نشرها عبر القنوات الرسمية للوزارة.

الخطوات اللازمة للاستعلام عن رواتب المتقاعدين

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة خطوات يمكن اتباعها للاستعلام عن رواتب المتقاعدين وهي تتمثل في: