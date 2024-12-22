مباراة ريال مدريد ضد اشبيليه اليـــوم بصوت المعلق عامر الخوذيري عبــر تردد قناة bein sports HD 3.. مـــاتش الريال real madrid vs sevilla

مباراة ريال مدريد ضد اشبيليه واحدة من أبرز مواجهات الدوري الإسباني “لا ليغا”، حيث يجتمع عملاقا الكرة الإسبانية في مواجهة قوية ينتظرها عشاق كرة القدم، يدخل ريال مدريد اللقاء بطموح استعادة صدارة الدوري ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية بعد سلسلة من الأداء المميز، بينما يسعى إشبيلية لتحقيق مفاجأة وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

مدريد ضد اشبيليه

تعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية مواجهة مرتقبة في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني، حيث يسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز لتقليص الفارق مع أتلتيكو مدريد الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 41 نقطة بعد انتصاره المثير على برشلونة. ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة

يستضيف ريال مدريد فريق إشبيلية اليوم، الأحد 22 ديسمبر 2024، في إطار الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني “لا ليغا”، تقام المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو، وتبدأ في تمام الساعة 5:15 مساء بتوقيت القاهرة 6:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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مباراة ريال مدريد ضد اشبيليه ستكون منقولة عبر قناة beIN Sports HD 3، الناقل الحصري لجميع البطولات الإسبانية في المنطقة العربية. تتميز قنوات beIN Sports بتغطيتها المتميزة والدقيقة لأبرز المباريات العالمية، وتوفر للمشاهدين تجربة مشاهدة استثنائية.

أما عن التعليق، فسيكون عامر الخوذيري هو المعلق الرياضي على المباراة، وهو من أبرز المعلقين الذين يتمتعون بأسلوب حماسي وجذاب في نقل الأحداث الرياضية، مما يزيد من متعة المشاهدة ويجعلها أكثر إثارة.

تشكيل ريال مدريد واشبيليه

إليك التشكيل لمباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني: