كوكب مغامرات الشيق يناديكم..ثبتي قناة سبيستون لاطفالك وعيشيهم متعة المغامرة

تعد قناة سبيستون من القنوات المعروفة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال في العالم العربي، حيث توفر محتوى متنوع يجمع بين التسلية والتعليم، وتعرض مجموعة من أفلام الكرتون والبرامج الترفيهية المناسبة لجميع الفئات العمرية. في هذا التقرير، سنوضح لكم كيفية ضبط تردد قناة سبيستون المخصصة للأطفال على قمرَي نايل سات وعرب سات

تردد قناة سبيستون

تهدف قناة سبيستون إلى توفير التسلية للأطفال واستثمار أوقاتهم الحرة في محتوى يساهم في تطوير شخصياتهم وتعزيز مهاراتهم العقلية وإليكم تردد قناة سبيستون على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11785

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

جودة القناة: SD

تردد قناة سبيستون على العرب سات

لإضافة قناة سبيستون باستخدام القمر الصناعي العرب سات، يمكنك تنفيذ الخطوات التالية استنادًا إلى المعلومات التالية:

التردد: 12341

معدل الترميز: 27500

نوع الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: HD

طريقة استقبال قناة سبيستون عبر الأقمار الصناعية

لتعديل إعدادات قناة سبيستون وتثبيتها على التلفاز، يرجى اتباع الخطوات التالية: