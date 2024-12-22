مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبـــطال افريقيا al ahly vs cr belouizdad.. ماتش الاهلي لا تفـــوته عبر بين سبورت

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد ينتظرها جميع محبي المستديرة الساحرة، حيث سواجه شباب بلوزداد الجزائري اليوم الأحد في استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، هذه المباراة التي ينتظرها الملايين حيث يتطلع عشاق كرة القدم المصرية لمعرفة موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، والتي يستعد فيها الأهلي بقوة لتعويض خسارته الأخيرة أمام باتوشكا، بينما وصل شباب بلوزداد إلى القاهرة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أيضا.

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

تنطلق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يوم الأحد 22 ديسمبر في السادسة مساء بتوقيت مصر، والسابعة مساء بتوقيت السعودية، على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا، والتي ينافس الأهلي فيها في المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا وتضم شباب بلوزداد وأورلاندو بايرتس واستاد أبيدجان، ويحتل الأهلي المركز الثاني بـ 4 نقاط خلف أورلاندو المتصدر بفارق نقطة، بينما يأتي شباب بلوزداد ثالثا ب ـ3 نقاط، واستاد أبيدجان رابعا بنقطة واحدة.

القنوات الناقلة للمباراة

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد ستنقل عبر قناة بي إن سبورت 2، بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت الأرضية، حيث تعد هذه القناة من أبرز القنوات الفضائية في الوطن العربي، إذ تقدم بثا حصريا للبطولات العالمية مثل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا والدوريات الأجنبية، كما توفر برامج تحليلية وترفيهية مميزة، وتضم استوديوهات تحليلية يديرها نخبة من المعلقين، ويكون تردد كل قناة بي ان سبوتس المفتوحة كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

القمر الصناعي عرب سات