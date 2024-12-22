“نهاية كاميليا ومفاجآت مشوقة“ مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة على قناة ON Drama

يعد مسلسل وتر حساس من أبرز الأعمال الدرامية المصرية لعام 2024، حيث جذب انتباه المشاهدين بقصته المشوقة وأداء نجومه المميز، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي يركز على قضايا الخيانة الزوجية وما يترتب عليها من تعقيدات وصراعات.

مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة

من المقرر عرض الحلقة الـ45 والأخيرة من وتر حساس يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، حيث يتطلع المشاهدون لمعرفة مصير الشخصيات الرئيسية في المسلسل مثل خاصة كاميليا ومازن، وما ستؤدي إليه الأحداث بعد سلسلة من التطورات المثيرة.

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

يعرض المسلسل على قناة ON، العرض الأول الساعة 7:30 مساءً، إعادة أولى 1:15 صباحًا، إعادة ثانية: 11:30 صباحًا في اليوم التالي.

كما يعرض المسلسل على قناة ON Drama، العرض الأول: الساعة 10:00 مساءً، إعادة أولى: 5:00 صباحًا، إعادة ثانية: 4:00 عصرًا.

ترددات القنوات الناقلة

قناة ON:

التردد: 11602 أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

قناة ON Drama:

التردد: 11862 أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

أبطال المسلسل

يضم مسلسل وتر حساس نخبة من النجوم، أبرزهم:

صبا مبارك في دور سلمي.

محمد علاء في دور مازن.

إنجي المقدم في دور كاميليا.

هايدي كرم في دور رغدة.

قصة مسلسل وتر حساس

يتناول المسلسل قصة سلمى عازفة الكمان الموهوبة، التي تواجه تحديات شخصية ومهنية وتتعرض للخيانة من أقرب الناس إليها، حيث تتوالى الأحداث لتكشف عن صراعات داخلية وخارجية، مما يجعل المشاهدين في حالة ترقب مستمر لنهاية القصة.