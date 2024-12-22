للمواجهات الحرة اليوم .. القنوات الناقلة لكأس الخليج العربي 26 “مباراة السعودية والبحرين ومباراة العراق واليمن”

ساعات قليلة تفصلنا عن المباراة الافتتاحية في بطولة كأس الخليج العربي حيث تنطلق المباراة الافتتاحية بالكويت ضد عمان، وتنشغل جماهير كرة القدم بالبحث عن القنوات الناقلة لمباريات كأس الخليج العربي لمتابعة منتخبات بلادهم والمنتخبات العربية المفضلة لديهم، ومن المقرر أن تنطلق بطولة خليجي 26 بنظام مجموعتين وتشمل كل مجموعة أربعة منتخبات يتأهل منها المتصدر والوصيف إلى دوري نصف النهائي، ويتواجد ثماني منتخبات في بطولة كأس الخليج العربي خليجي 26.

القنوات الناقلة لكأس الخليج العربي

مشاهدة مباريات كأس الخليج العربي من خلال مجموعة من القنوات التي تقوم بنقل المباريات والتي تتمثل في الآتي:

نقل المباراة عبر قناة الكأس القطرية.

من ضمن القنوات الناقلة للمباراة قناة الكويت الرياضية.

قناة الرياضية العراقية تنقل المباراة بشكل مجاني.

عرض المباراة عن طريق قناة البحرين الرياضية.

قناة أبوظبي الرياضية تعرض المباراة في موعدها المحدد.

عمان الرياضية من ضمن القنوات الناقلة للمباراة.

قناة دبي الرياضية.

موعد مباريات كأس الخليج العربي 26

يتساءل الكثير من المشاهدين عن موعد مباريات كأس الخليج العربي 26 والذي جاءت كالآتي: