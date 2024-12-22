نتيجة كلية الشرطة 2025.. شوف اسمك بسرعة

زادت عمليات البحث بشكل كبير حول نتيجة كلية الشرطة 2025، التي تضمن شريحة كبيرة من المتقدمين الراغبين بالإلتحاق بالكلية، فيما أن ذلك جاء تزامنًا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر أكاديمية الشرطة، ومتابعة اختبارات كشف الهيئة لجميع الطلبة والطالبات المتقدمين، مع تطبيق كافة المعايير والضوابط المفروضة لكي يتم قبول الطلبة في الأكاديمية، حتى أن العديد من المتقدمين يبحثون عن موعد ظهور النتائج، بما يتمثل في كذلك في اختبارات اللياقة البدنية والهيئة، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2025

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بالذهاب إلى موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت.

مع اختيار خدمات أكاديمية الشرطة.

ليتم إدخال الرقم القومي ويجب أن يكون ساري.

كذلك إدخال رقم الملف الخاص بالطالب المتقدم.

النقر على زر “استعلام”.

حتى تظهر أمامك تفاصيل القبول أو الرفض في الكلية.

متى إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025

بعد الإنتهاء من جميع الإختبارات المنعقدة، فمن المتوقع بأن يتم الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة 2025 في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك في مؤتمر صحفي يتم عقده من قبل الأكاديمية، مع إرسال رسائل نصية لجميع الطلبة المتقدمين تضمن ما إذا تم قبولهم أم رفضهم في أكاديمية الشرطة، حتى أنه في حالة التأكيد يُرجى زيارة الموقع الرسمي للكلية والتأكد من ما إذا تم قبولك أم لا في الكلية.