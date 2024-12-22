طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الارضية بعد التحديث الأخير 2024 لمتابعة خليجي 26

تردد قناة الجزائرية الرياضية من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، خاصة مع إذاعة مباريات خليجي 26، فيما أن القناة تقوم بإذاعة العديد من المباريات والعالمية، نظير إمتلاكها إلى استديوهات تحليلية على أعلى مستوى، فيما أن القناة يعشقها عشاق الساحرة المستديرة، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة وطريقة سهلة لفك الشفرة في السطور التالية.

تردد قناة الجزائرية الرياضية

جاءت أبرز المعلومات الخاصة باستقبال التردد الجديد لقناة الجزائرية الرياضية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

تردد القناة 11680.

فيما معامل الترميز 27500.

استقطاب القناة فهو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

خطوات فك شفرة قناة الجزائرية

هناك بعض الخطوات لكي يتم القيام بفك شفرة قناة الجزائرية الرياضية، كما نص على النحو الأتي:-

في البداية يتم الذهاب إلى القائمة الخاصة بجهاز الرسيفر.

مع القيام بالنقر على الإعدادات.

فيما يمكنك إدخال الرقم السري المتمثل في “0000”.

بعدها ستتمكن من إدخال رمز فك الشفرة وهو عبارة عن “110000000000”.

وفي النهاية ستتمكن من تفعيل القناة ومتابعة كافة المبارات الخاصة بخليجي 26.

نقل مباراة العراق واليمن

وتُقام مباراة العراق واليمن اليوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر 2024 ضمن خليجي 26، فيما أن المباراة سيتم إذاعتها في تمام الساعة 4:25 مساءً بتوقيت القاهرة، وكذلك الساعة 5.25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، من أجل الاستمتاع بمباراة اليوم وبكافة الأحداث الكروية في هذه المباراة، كما ستقوم بعض مواقع التواصل الاجتماعي بنقل المباراة، من أجل سهولة متابعتها في أي وقت ومن أي مكان.