دقائق فقط قليلة على إنطلاق موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

جاءت مباراة الأهلي وبلوزداد في إطار منافسات مسابقات دوري أفريقيا موسم 2024ـ2025، وينتظر موعد المباراة الكثير من محبي مباريات كرة القدم والمستقبل الأخضر وخاصًة محبي المارد الأحمر، وهذا نتيجة لأهمية المواجهة المرتقبة، يتأهل النادي الأهلي لخوض مباراة قوية ومصيرية أمام نظيره بلوزداد الجزائري في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري موسم 2024-2025، ويأتي تشكيل مباراة الأهلي وبلوزداد وفقًا لأفكار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

جاء موعد مباراة الأهلي وبلوزداد يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر وبالتحديد في تمام الساعة السادسة مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساًء بتوقيت مكة المكرمة، وتتم المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة على أرض ملعب القاهرة الدولي معقل القلعة الحمراء في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025، ويتسلح الشياطين الحُمر للمباراة بعاملي الأرض وتشجيع الجمهور، بينما نادي بلوزداد الجزائري يعمل على تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وسط جماهيره.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلوزداد

يمكنكم مشاهدة مباريات الأهلي وشباب بلوزداد مباشر اليوم الأحد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية والمشفرة وخاصًة قناة بي إن سبورتس HD 6، ويمكنكم أيضًا مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر عن طريق شاشة قناة أون تايم سبورتس من خلال التردد الأرضي للقناة، وكلفت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مهمة التعليق على هذه المباراة للمُعلق الرياضي المعروف محمد بركات، ويدير الحكم التونسي صادق السالمي هذه المباراة بتكليف من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.