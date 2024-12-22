بجودة HD .. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلوزداد في دوري أبطال افريقيا 2025

ازدادت عمليات البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلوزداد لمشاهدة مباراة الأهلي وبلوزداد، وذلك لأن المارد الأحمر على استعداد لخوض مباراة قوية المنافسة أمام نادي بلوزداد الجزائري في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وتأتي هذه المباراة في وقت حساس لكلا من الفريقين، ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تعزيز موقعه في ترتيبات المجموعة بسبب تأجيل المباراة السابقة لمشاركته في كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلوزداد

يتساءل الكثير من جماهير الأهلي عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلوزداد اليوم بشكل مجاني وهي كالتالي:

قنوات بي إن سبورتس التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباراة الأهلي وبلوزداد. من القنوات الناقلة للمباراة أيضًا قناة بي إن سبورتس HD 2. قناة أون تايم سبورت تنقل المباراة مجانًا عن طريق التردد الأرضي على القمر الصناعي نايل سات وهو كالتالي: تردد القناة: 11861. معدل ترميز القناة: 27500. معامل تصحيح الخطأ: ¾. جودة القناة: HD. استقطاب القناة: عمودي. يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وبلوزداد عن طريق اليوتيوب حيث تتوفر العديد من الطرق المختلفة لمشاهدتها بأعلى جودة.

موعد مباراة الأهلي وبلوزداد

تقام مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في تمام يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024، وتنطلق صفارة المباراة بين الأهلي وبلوزداد في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساًء بتوقيت الجزائر وتقام المباراة على أرض ملعب القاهرة الدولي، ومعلق المباراة هو المعلق الرياضي المشهور محمد بركات.