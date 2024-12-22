الساعة كم عبر القنوات الناقلة ؟ .. موعد مباراة العراق واليمن في كأس الخليج العربي

محبي مباريات كرة القدم على استعداد للمواجهة المرتقبة بين العراق واليمن في اللقاء الذي سيجمعهما في بطولة خليجي 26 في افتتاح مباريات المجموعة الثانية يتطلع فيها كل منهما على الفوز على الآخر وتقام بطولة كأس الخليج العربي في الفترة ما بين 22 ديسمبر حتى 3 يناير 2025، ويسعى منتخب العراق بطل النسخة الماضية للفوز على نظيره منتخب اليمن في حملة الدفاع عن لقب كأس الخليج العربي، ويسعى منتخب اليمن أيضًا في تحقيق المفاجأة والفوز على نظيره العراق.

موعد مباراة العراق واليمن

جاء موعد مباراة العراق واليمن مساء يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر وتنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة وقطر والعراق واليمن، بالإضافة إلى أن المباراة تقام على أرض استاد جابر المبارك.

القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن في خليجي 26

ازدادت عمليات البحث عن القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن وعن معلقين المباراة وهم كالآتي: