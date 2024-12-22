مواجهة قوية جدًا بين أقوى المنتخبات “موعد مباراة السعودية والبحرين اليوم في كاس الخليج”

زدادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن موعد مباراة السعودية والبحرين قبل انطلاق المواجهة المرتقبة، ومن المقرر أن تقام المباراة بين السعودية ضد البحرين في افتتاح مشوار الثنائي ببطولة كأس الخليج العربي، بالإضافة إلى أن بطولة كأس الخليج في دولة الخليج تقام خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر حتى 5 يناير 2025 بمشاركة ثماني منتخبات يتم تقسيمهم على مجموعتين، ويتواجد منتخب السعودية والبحرين في المجموعة الثانية ضد العراق واليمن.

موعد مباراة السعودية والبحرين اليوم

تقام مباراة البحرين ضد السعودية في يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر، وتنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساًء بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساًء بتوقيت مكة المكرمة، وتقام المباراة على أرض ملعب جابر الأحمد الدولي، والمنتخب السعودي يدخل المباراة بهدف تحقيق الفوز ضد فريقه وذلك تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين

هناك الكثير من القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين اليوم وهم كالتالي: