ناو فتح حساب بنكك بالرقم الوطني في بنك الخرطوم الان من البيت

فتح حساب بنكك بالرقم الوطني، من أكثر الخدمات التي يبحث عنها العديد من المواطنين والمغتربين داخل بنك الخرطوم، وذلك بعد أن أعلن البنك عن سهولة القيام بفتح الحساب البنكي أون لاين من جميع أنحاء دول العالم، بما يوفر على العملاء الجدد المتقدمين الوقت والجهد اللازم على جميع العملاء الراغبين في الاستفادة بالخدمات المصرفية التي يوفرها البنك، وفي السطور التالية سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بفتح الحساب البنكي.

فتح حساب بنكك بالرقم الوطني بالخطوات

يمكنك القيام بفتح حساب بنكك بالرقم الوطني عبر الموقع الرسمي لبنك الخرطوم أون لاين، أو سهولة القيام بتنزيل تطبيق بنكك وإنشاء حساب بالرقم الوطني، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في التالي:-

قم بالذهاب إلى موقع بنك الخرطوم في البداية.

مع النقر مباشرة على أيقونة إنشاء حساب جديد.

ليتم القيام باختيار الخدمة التي يرغب فيها.

ثم قم بملء استمارة طلب فتح حساب جديد عبر بنك الخرطوم.

بعدها ستتمكن من رفع الوثائق المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

شروط فتح حساب بنكك بالرقم الوطني

وعن الشروط المعنية بطلب فتح حساب بنكك بالرقم الوطني عبر الموقع الرسم لبنك الخرطوم، وفقًا لما يلي:-