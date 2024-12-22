زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2025 بقيمة 200 ألف دينار!!.. وزارة المالية تـــوضــح

في الآونة الأخيرة تداولت بعض المصادر معلومات حول زيادة محتملة في رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2025 لذلك يتساءل الكثير من المواطنين المتقاعدين عن حقيقة الأمر وذلك للاستفادة من الزيادة التي قد تقوم وزارة المالية العراقية بتطبيقها خلال الفترة المقبلة والتي تسعى من خلالها إلى مساعدة المواطنين الاكثر احتياجا في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2025

إلا أن وزارة المالية العراقية نفت هذه الأنباء مؤكدة أن آخر زيادة تم تطبيقها كانت في نهاية العام الماضي بقيمة 100,000 دينار عراقي ولم تعلن أي زيادات جديدة حتى الآن.

خطوات الاستعلام عن الراتب التقاعدي

يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

ثم اختيار قسم “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية.

ثم النقر على خيار “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين”.

يجب إدخال البيانات المطلوبة، مثل الرقم التقاعدي والرقم الوطني.

ثم التحقق من البيانات.

النقر على زر “استعلام” لعرض تفاصيل الراتب التقاعدي.

يتم تحديد الرواتب التقاعدية في العراق بناءًا على قوانين التقاعد المعمول بها، والتي تأخذ في الاعتبار عوامل مثل مدة الخدمة والرتبة أو الدرجة الوظيفية عند التقاعد، يمكن الاطلاع على تفاصيل سلم الرواتب من خلال الموقع الرسمي لهيئة التقاعد الوطنية.

ينصح المتقاعدون بمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات المتعلقة بالرواتب، حيث يجب توخي الحذر من المعلومات غير الموثوقة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية.

أطلقت هيئة التقاعد الوطنية تطبيقًا يسمى “تقاعدي” يتيح للمتقاعدين معرفة تفاصيل رواتبهم بسهولة، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل الأخبار والتحديثات، يمكن تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي.