منتخب السعودية يبدأ مشواره في كأس الخليج بمواجهة البحرين .. موعد المباراة وتردد القنوات الناقلة

يستهل منتخب السعودية مشواره في بطولة كأس الخليج العربي بمواجهة نظيره البحريني في المباراة التي ستجمعهما في الساعة السابعة والنصف مساء على استاد جابر الأحمد الدولي، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية، للبطولة التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 3 يناير 2025، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

مباراة السعودية والبحرين في كأس الخليج

منتخب السعودية لم يتوج بلقب كأس الخليج منذ نسخة 2003-2004، بينما حقق منتخب البحرين آخر تتويج له في نسخة 2019، ويأمل المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ أكثر من عقدين من الزمن.

أبرز اللاعبين في المنتخب السعودي

سالم الدوسري

فراس البريكان

صالح الشهري

محمد كنو

ياسر الشهراني

حسان تمبكتي

منتخب البحرين تحت قيادة دراجان تالايتش

من جانب آخر، سيعتمد منتخب البحرين بقيادة المدرب الكرواتي دراجان تالايتش على العديد من لاعبيه المميزين في مقدمتهم:

إسماعيل عبداللطيف

محمد الرميثي

كميل الأسود

اليمن يسعى لتحقيق انتصاره الأول في كأس الخليج

كذلك منتخب اليمن، الذي يسعى لتحقيق أول انتصار له في تاريخه بكأس الخليج بعد 33 مباراة خاضها دون فوز، يأمل أن تكون هذه النسخة فرصة ذهبية له تحت قيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، المنتخب اليمني سجل أفضل نتائجه في خليجي 22 عام 2014، حين اقترب من التأهل لنصف النهائي بعد تعادلين وخسارة، لكنه تراجع بفارق نقطة واحدة عن الإمارات في وصافة المجموعة.