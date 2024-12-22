“هتقبـــض بــواكــي وألــوفــات“ خطوات التقديم على وظائف بنك مصر 2025 والمؤهلات المطلوبة.. قــدم الــآن

في إطار سعيه المستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين خدماته للمواطنين أعلن بنك مصر عن طرح وظائف جديدة لتلبية احتياجات فروعه على مستوى الجمهورية، يأتي هذا الإعلان تماشياً مع متطلبات السوق المصري المتنامية في مجال أنظمة الدفع الإلكترونية وتطوير الخدمات الالكترونية.

وظائف بنك مصر 2025

يوفر البنك فرصاً للعمل في مجال تطوير أعمال الدفع الرقمي، حيث يبحث عن أخصائي تطوير أعمال لتنفيذ المهام التالية:

تصميم وتطوير حلول الدفع مثل أنظمة نقاط البيع ومنتجات قبول الدفع الرقمي.

التعاون مع فرق متعددة لتقديم حلول دفع مبتكرة ومخصصة.

ضمان الامتثال للوائح النظام وإجراء اختبارات قبول المستخدم لضمان تجربة سلسة.

المسؤوليات الرئيسية

تشمل المسؤوليات المرتبطة بوظائف تطوير أعمال الدفع الرقمي ما يلي:

إدارة العلاقات مع الشركاء وأصحاب المصلحة الأساسيين.

تحسين حلول نقاط البيع من خلال فهم متطلبات العملاء واحتياجات السوق.

تنفيذ اختبارات قبول المستخدم (UAT) على المنتجات الجديدة أو التحديثات.

تحليل السوق والمنافسة لتحديد الفرص الجديدة والنمو المحتمل.

المهارات المطلوبة

يشترط للقبول في هذه الوظائف توفر مجموعة من المهارات المهمة، منها:

فهم قوي للدفع الرقمي وأنظمة نقاط البيع.

خبرة في التعامل مع لوائح الدفع المختلفة مثل (ميزة، فيزا، ماستركارد).

معرفة أنظمة التكامل بين نقاط البيع وبرمجيات إدارة النقد (ECR).

القدرة على العمل مع الفرق التقنية لحل المشكلات المعقدة.

خبرة عملية في دورات تطوير المنتجات واختبارات القبول.

المؤهلات الدراسية والخبرات المطلوبة

للتقديم على وظائف بنك مصر في هذا المجال، يشترط التالي:

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المدفوعات الرقمية.

سجل وظيفي مميز في تطوير الأعمال

خطوات التقديم

للراغبين في الانضمام لفريق العمل، يمكن إرسال السيرة الذاتية المحدثة عبر صفحة بنك مصر على LinkedIn المخصصة للتوظيف.